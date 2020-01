Championnats d'Europe de danse sur glace : les Clermontois Papadakis-Cizeron talonnés par des Russes

Clermont-Ferrand, France

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en tête d'un championnat d'Europe. Jusque-là, rien de plus normal tellement les deux patineurs clermontois dominent leur discipline et écrasent la concurrence. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Les quintuples champions d'Europe et vice-champions olympiques ont dominé ce jeudi l'épreuve de danse rythmique des championnats d'Europe à Graz en Autriche, mais l'écart avec leurs poursuivants immédiats est fin comme une lame de patin.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont cumulé 88,78 points, soit 0,05 point de plus que le couple russe Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, eux aussi éblouissants (88,73).

Cela faisait très longtemps que les Auvergnats n'avaient pas été aussi concurrencés en compétition officielle. Tout se jouera donc samedi à l'occasion de la danse libre. Il faudra également surveiller les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabri (84,66), complètent le podium.