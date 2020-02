L'équipe de France de biathlon sacrée championne du monde en Italie pour le relais masculin

Les Bleus n'avaient pas remporté ce titre depuis 2001 ! Les français Martin Fourcade, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Simon Desthieux sont sacrés champions du monde sur le relais mixte, aux championnats du monde de biathlon ce samedi à Anterselva, en Italie. Les norvégiens arrivent à la deuxième place, pénalisés par le premier relais de Christiansen, suivis par les allemands qui complètent le podium.

C'est le titre qui manquait à Martin Fourcade. Le biathlète n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes après la victoire. Martin Fourcade et Emilien Jacquelin sont double champions du monde : Martin Fourcade ayant remporté l'individuel, et Emilien Jacquelin la poursuite. Ce sont donc des mondiaux plus que réussi pour les français !

Les françaises 14ème du relais dame

Les françaises quant à elles, ont terminé la course à la quatorzième place plus tôt ce samedi pour le relais dames. Les norvégiennes ont été sacrées championnes, devant l'Allemagne et l'Ukraine. La Norvège signe donc sa cinquième victoire en cinq courses en relais cette saison. Une douche froide pour les françaises, qui étaient sur le podium lors des deux derniers relais, en janvier à Ruhpolding.