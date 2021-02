Mondiaux de biathlon : le Jurassien Quentin Fillon Maillet décroche le bronze à la Mass start

Dernier jour de compétition aux championnats du monde de biathlon à Pokljuka en Slovénie et une médaille française pour bien finir ! Le Jurassien Quentin Fillon Maillet a décroché le bronze en Mass start, ce dimanche 21 février. Un podium bienvenu pour le biathlète deux fois quatrième cette semaine : mercredi en individuel et samedi au relais hommes.

Le sourire de Quentin Fillon Maillet qui décroche sa première médaille en individuel en ce dernier jour de championnats du monde. Hier, samedi, il s'excusait auprès de ses coéquipiers pour sa contre-performance au relais masculin, mais aujourd'hui il peut enfin savourer son podium.

Je ne lâche rien jusqu'à la fin de la saison"

"Ce n'est pas la couleur que j'aurais souhaité", a déclaré Quentin Fillon Maillet après être monté sur le podium. A 28 ans et pour ses sixièmes mondiaux, "QFM" ne "lâche rien jusqu'à la fin de la saison" comme il l'a expliqué au micro de la chaîne l'Equipe.

à lire aussi Mondiaux de biathlon : le relais français au pied du podium

La victoire, elle, est encore Norvégienne avec Sturla Holm Laegreid. Les Norvégiens, grands gagnants de ces mondiaux.

Simon Desthieux et Antonin Guigonnat se classent 13e et 17e. Immense déception pour Émilien Jacquelin qui a totalement loupé son deuxième tir et termine dernier de la course.