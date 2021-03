Mondiaux de ski freestyle : deux ans après son grave accident, Kevin Rolland "fier d’en être là"

22 heures en France, 14 heures à dans le Colorado à Aspen. Kevin Rolland décroche son téléphone et accepte gentiment (comme toujours) de répondre à quelques questions. Il rentre à peine de son deuxième entrainement dans le halfpipe des mondiaux. "Pour la première fois en deux ans, je viens de poser un run entier, de haut en bas", lâche avec bonheur le Savoyard. "C’est une immense fierté ! J’ai déjà l’impression d’avoir gagné alors que rien n’a encore vraiment commencé."

Il faut dire que Kevin Rolland revient de loin, de très loin. Le 30 avril 2019, lors d’une tentative de record du monde (hauteur d’un saut sur un module de 11 mètres) dans sa station de La Plagne, il fait une chute de plus de 20 mètres. Très grièvement blessé, il est hospitalisé au CHU de Grenoble. La suite, trois semaines de coma. "Quand je regarde dans le rétro, je me dis que j’ai réussi à faire mon petit bout de chemin jusqu’ici." Un chemin pavé de longues séances de rééducation pour réapprendre jusqu’aux gestes du quotidien.

"Il a fallu se remettre en danger, reprendre des risques. Aujourd'hui, je suis prêt. Je suis plus mature, plus réfléchi" - Kevin Rolland

Deux ans plus tard, Kevin Rolland reprend là où il s’était arrêté. "Avant mon accident, ma dernière compétition c’était les Mondiaux 2019 (médaillé d’argent). Je recommence avec ceux d’Aspen, le plus gros rendez-vous de l’année, c’est assez marrant." Ce mercredi soir, à 18 heures, heure française, le multi-médaillé des X Games sera au départ des qualifications du halfpipe. "Je me sens bien, je n’ai mal nulle part, je suis en forme et je prends du plaisir." Tout simplement heureux d’être de retour parmi les siens.

Bientôt un deuxième enfant

Pour son retour à la compétition, Kevin Rolland veut au moins décrocher sa place en finale vendredi. Il a aussi dans un coin de sa tête les JO de Pékin en 2022. Sans oublier, la naissance de son deuxième enfant. Un autre petit garçon attendu pour le 4 avril. "Pour le premier j’étais dans le coma donc je veux vraiment être présent, explique-t-il. Avec ma compagne on a bien discuté avec les sages-femmes. Normalement, tout devrait se passer comme prévu."