Championnats du monde de ski : les Bleus visent entre trois et quatre médailles

Les 46e mondiaux de ski alpin débutent ce lundi à Cortina d’Ampezzo en Italie. En raison du coronavirus, ils se déroulent à huis clos. Emmenée par Tessa Worley et Alexis Pinturault, l’équipe de France espère décrocher entre trois et quatre médailles.

Il neige sur les Dolimites. La météo compliquée qui règne sur Cortina d’Ampezzo a bouleversé, avant même leur ouverture, le début des mondiaux de ski alpin. Hier, les organisateurs ont dû se résoudre à inverser le programme du combiné alpin dames, la première épreuve prévue ce lundi. La manche de slalom (11h) sera disputée avant le super-G (14h30). Conséquence de cette inversion, Tessa Worley (Grand Bornand) qui avait prévu de ne participer qu’à la manche de vitesse, ne prendra par le départ de cette épreuve. Côté français, seules Laura Gauché (Tignes) et Tifany Roux (Sauze Barcelonnette) seront engagées.

Objectifs "abordables"

Pour ces championnats du monde, point d’orgue de la saison, l’équipe de France mise sur trois ou quatre médailles. "Partout où l’on peut jouer la gagne ou le podium, on le fera", indique Fabien Saguez. "Cet objectif est tout à fait abordable", poursuit le directeur technique national de la Fédération française de ski (FFS). Pour cela, les Bleus s’appuieront sur leurs stars. Tessa Worley (double championne du monde 2013 et 2017) en géant, Johan Clarey (Tignes) lors des épreuves de vitesse (super-G et descent), Clément Noël (Val d'Isère) en slalom et bien sûr Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel sera au départ de quatre épreuves (super-G, combiné alpin, géant et slalom). Il fait office de grand favori en combiné (il est champion du monde en titre) et en géant.

Fabien Saguez, DTN de la Fédération française de ski.

Alexis Pinturault © Radio France - Richard Vivion

Un test PCR toutes les 72 heures

Durant cette quinzaine et en raison de la pandémie de Covid-19, les athlètes devront respecter un protocole sanitaire hyper strict. "C’est un test PCR tous les trois jours", explique Laurent Chrétien de la FFS. "Forcément la crainte de contracter le virus crée un certain stress parce que si un test est positif, tout s’arrête. On est donc hyper vigilants."

Laurent Chrétien de la FFS.

Pas de public mais des tests PCR toutes les 72 heures à Cortina d'Ampezzo (Italie) pour les mondiaux de ski alpin. © Maxppp - -

Le programme des championnats du monde :