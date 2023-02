Championnats du monde de ski : quelles sont les chances de médailles françaises ?

Pour ces championnats du monde, qui ont lieu en France cette année, y en aura-t-il davantage que les cinq médailles tricolores obtenues, il y a deux ans, à Cortina d'Ampezzo en Italie ? Si on mise sur l'expérience des grands rendez-vous et le palmarès, quatre noms s'imposent pour aller disputer les médailles françaises lors de ces Mondiaux de Courchevel-Méribel 2023 .

Tessa Worley

À 33 ans, Tessa Worley, avec deux titres de championne du monde de Géant à son actif, a toutes ses chances. Celle que l'on surnomme "la puce du Grand-Bornand" a prolongé sa carrière cette saison parce que c'était "à la maison". Tessa Worley a envie de profiter pleinement de ce qui sera peut-être le dernier grand moment de sa carrière, de le partager avec le public français, son fan club des Aravis si actif et fidèle. Pour l'instant, la championne haut-savoyarde tourne autour du podium en Coupe du monde. Mais on la sait capable et, surtout, super motivée, donc rendez-vous dès ce lundi matin pour le combiné femme.

Chez les hommes, trois atouts majeurs dans l'équipe française.

Alexis Pinturault

Alexis Pinturault, bien sûr, dans son jardin d'enfant. Il a grandit à Courchevel. Malgré un début de saison compliqué après le gros globe de cristal de la saison dernière , on n'imagine pas la fête sans lui. En combiné, Super Géant, slalom et bien sûr en Géant, même si les sensations semblent plus compliquées à retrouver, cette saison, dans sa discipline de prédilection.

Clément Noël

Clément Noel lui revient au top à, point nommé pour faire taire le doute et la gamberge. Après des sorties de pistes à répétition en décembre, le champion olympique de slalom, victorieux à Schaldming, nous promet un bouquet final palpitant, lors de l'épreuve de descente, en clôture des Mondiaux le 18 février.

Johan Clarey

De l'adrénaline, du spectacle et encore un podium ? On compte bien sur Johan Clarey pour cela, l'inusable et insatiable épicurien de la vitesse, espérons que l'Éclipse de Courchevel l'inspirera autant que la Streif de Kitzbühel. Le 21 janvier dernier, sur la piste mythique autrichienne, Johan Clarey avait brillé et décroché un podium et une jolie deuxième place en descente. Des adieux classes.

Mathieu Faivre

Enfin nous n'oublierons pas dans ces chances de médailles tricolores, Mathieu Faivre, double champion du monde, il y a deux ans en Italie en slalom et parallèle, qui aura à cœur de défendre ses titres. N'oublions pas non plus Romane Miradoli, régulière parmi les meilleures, en Super Géant cette saison, la skieuse de Flaine avait décroché, notamment, la 5e place à Cortina.

