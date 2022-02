Cizeron-Papadakis : "le risque c'est d'oublier qu'ils ne sont pas infaillibles" analyse Gwendal Peizerat

Gwendal Peizerat, sacré en 2002 à Salt Lake City, en danse sur glace est venu nous parler de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis avant leur entrée en lice ce weekend.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Ce titre olympique est le seul qui manque au palmarès des Français. Sont-ils encore les favoris ?

Gwendal Peizerat, champion olympique 2002 en danse sur glace : Speaker 1: Bien sûr, ce sont les favoris. Ils l'étaient déjà il y a quatre ans. Ils maîtrisaient alors la discipline de façon presque insolente. Aujourd'hui, un peu moins. Ils n'ont pas continué la moisson de titres qu'ils avaient engrangé à cette époque là. Il n'en reste pas moins qu'il sont largement au dessus du lot. Ils ont la capacité sans problème d'avoir ce titre olympique.

Avec cette attente qui est très forte autour d'eux. Vous l'aviez connue il y a vingt ans avec Marina Anissina. Comment on gère ?

C'est une des choses les plus difficiles pour un sportif. Quand le titre est déjà donné à l'avance. On devient infaillible pour le public et les autres. On n'a plus le droit à l'erreur du tout. Mais personne n'est surhumain. Ça n'existe pas les gens qui sont infaillibles. On se sent vraiment tout seul à ce moment là. Comme tout le monde est persuadé qu'on va avoir le titre, il n'y a personne pour nous aider, pour nous encourager un peu plus. On sait que les Jeux olympiques, c'est très difficile. Il peut y avoir des surprises, donc moi je ne voudrais pas leur mettre cette pression comme j'ai pu l'avoir avec Marina. Il faut continuer à les soutenir et à leur souhaiter le meilleur.

La différence se fait aussi sur l'alchimie. Ce sont les meilleurs amis du monde. Ça joue au moment de se souder et de vivre un grand événement comme celui ci ?

Je pense que plus que des amis, ce sont quasiment des frères et sœurs. Parce que, à la différence de Marina et moi qui avons créé le couple arrivé en seniors, ils ont toujours patiné ensemble depuis leur plus tendre enfance. Ils ont passé plus de temps ensemble qu'avec n'importe quelle autre personne sur la planète. Ils sont quasiment jumeaux. Ils ont vécu les mêmes choses depuis des années et des années. Leur alchimie est totale.

Vous les avez rencontré il y a longtemps à Lyon. Est ce que déjà, à l'époque, on pouvait imaginer que ça allait sans doute devenir le plus grand duo de l'histoire de la danse sur glace ?

On voyait déjà, évidemment, des capacités énormes. Quand ils sont arrivés à Lyon, il y avait beaucoup de dynamisme et énormément de tonicité, de la fougue sur la glace.Il leur manquait un gros contrôle technique qu'ils ont acquis sur Lyon d'abord, et puis ensuite en partant au Canada. L'équipe créée là-bas autour d'eux leur a vraiment donné une qualité de patinage, de toucher de glace et de technicité hors pair.

Ce duo a fait l'impasse sur les Championnats d'Europe. On ne les a pas vus depuis quelques semaines maintenant. C'est une force d'arriver un peu masqué ou au contraire il aurait fallu se rassurer sur la glace ?

Personnellement, je n'aime pas ça. Rater des échéances, quels que soient les bonnes raisons personnellement, je trouve plutôt que c'est contre productif. S'ils étaient venu au championnat d'Europe, ils auraient pu asseoir leur suprématie et mieux s'ancrer dans la tête des juges parceque ce sont ceux qu'il faut convaincre. Là, il y a un doute. Qu'ont-ils fait ? Où en sont-ils ? Cela n'empêche pas qu'ils avaient des bonnes raisons car c'était pour éviter le Covid. Les stratégies en temps de Covid sont complètement différentes.

Papadakis - Cizeron, un palmarès hors-norme