Clermont-Ferrand : la patinoire baptisée "Papadakis & Cizeron"

C'est une première en France. Ce mercredi, la patinoire de Clermont-Ferrand a été baptisée "Papadakis & Cizeron" pour hommage au duo auvergnat, devenu quintuple champion du monde et surtout champion olympique cette année à Pékin. Une cérémonie a eu lieu devant l'entrée de la patinoire. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont tiré le rideau rouge pour dévoiler le nom.

Il y a près de 20 ans, le duo apprend à patiner sur la glace de Clermont-Ferrand. Pendant dix ans, ils s'entraînent dans cette patinoire construite en 1972. "C'est extrêmement symbolique, c'est là où on a grandi, raconte Gabriella Papadakis. Toute mon enfance je venais à 5 heures du matin ouvrir la patinoire." Papadakis et Cizeron, 27 ans tous les deux, se rappellent des parties de cache-cache dans le noir dans les vestiaires de la patinoire mais aussi les heures de travail sur la glace.

"Ça fait drôle de se retourner et de voir le parcours accompli. On se sent toujours chez nous ici, explique Guillaume Cizeron. On a un attachement très fort à l'Auvergne donc c'est beaucoup de fierté." "Les écoles ou les gymnases dans lesquels je suis allée, portaient le nom de gens que je considérais comme des légendes, donc être à ce niveau-là, c'est bizarre, très émouvant", confie Gabriella Papadakis.