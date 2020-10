Combiné nordique : pas de manche mondiale en 2021 non plus à Chaux-Neuve

La fête s'annonçait très belle dans le Massif Jurassien pour le début d'année 2021. Avec, pour la première fois de son histoire, deux étapes de coupe du monde de ski nordique organisées en l'espace d'un petit mois seulement : la traditionnelle manche française de combiné nordique, à Chaux-Neuve dans le Haut-Doubs (9 et 10 janvier) puis celle, inédite, de ski de fond, à Prémanon dans le Jura voisin (5 au 7 février). Mais au final, il n'y aura rien de tout ça. Comme l'étape mondiale de Prémanon, annulée dès ce mois de mai 2020, Chaux-Neuve 2021 n'aura pas lieu.

Et pour les mêmes raisons, expliquent ses organisateurs en ce début octobre : la faute aux incertitudes sanitaires et financières causées par le coronavirus...

Impossible de boucler le budget d'organisation sans les recettes billetterie/restauration en cas de huis clos imposé

L'habituel budget d'organisation s'élève à "environ 600.000 euros et les recettes billetterie/restauration sur place en représentent une grande partie", grâce aux 10.000 à 15.000 spectateurs présents chaque année sur tout le week end de compétition, précise Coline Dheyriat. Et si un huis clos venait à être imposé au dernier moment par les autorités en janvier prochain, "il serait alors impossible de parvenir à équilibrer les comptes", indique la patronne de l’association Nordic Evénements (organisatrice de la Coupe du Monde de Chaux-Neuve) qui préfère ainsi ne prendre aucun risque en renonçant, d'ores et déjà, à la tenue de cette édition 2021, "en accord avec la Fédération Française de Ski".

Chaux-Neuve absente du calendrier mondial au moins jusqu'en... 2023

Les fans de combiné nordique vont donc être privés de leur historique coupe du monde de Chaux-Neuve pour le deuxième hiver consécutif ! L'édition de janvier 2020 avait déjà été annulée, exceptionnellement, pour des choix organisationnels afin de ne pas entrer en concurrence avec les JOJ programmés à la même période sur le site voisin des Tuffes à Prémanon.

Mais cette nouvelle annulation pour 2021 "ne _remet pas en cause le maintien de la Coupe du monde pour l’avenir_", rassure Nordic Evenement dans son communiqué. Malgré tout, à moins d'un éventuel report d'un an proposé par la Fédération Internationale de Ski (FIS), il ne devrait pas non plus y avoir d'édition 2022 ! L'étape française de Chaux-Neuve n'est inscrite qu'une année sur deux désormais dans le dernier calendrier mondial officiellement pré-établi par la FIS : en janvier 2021, donc - normalement- puis en janvier 2023.

Soit au final, depuis l'édition 2019, une longue parenthèse de 4 ans -minimum- sans coupe du monde de combiné nordique dans le Haut-Doubs. Néanmoins, organisateurs et bénévoles ne s'inquiètent pas outre mesure pour la pérennité de leur épreuve : "les infrastructures -tremplins de saut à ski notamment- seront toujours là, et en bon état, grâce aux investissements financiers réguliers des collectivités publiques"...