Comment Perrine Laffont s'est remise à skier après un burn-out

Ce jeudi 4 février, Perrine Laffont entrera en lice aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. La reine mondiale du ski de bosses remet en jeu son titre obtenu aux JO de Pyeongchang en 2018. Mais avant ce retour sur les pistes olympiques, la jeune ariégeoise a bien failli mettre fin à sa carrière.

Sous le feu des projecteurs depuis l'âge de huit ans, elle participe à ses premiers Jeux à en 2014 à Sotchi. Elle n'a que 15 ans et commence alors sa carrière dans les championnats du monde. Quatre ans plus tard, la voilà sur la plus haute marche du podium. À 19 ans Perrine Laffont décroche une médaille d'or à Pyeongchang. La jeune fille craque et fait un burn-out après quinze de compétitions, d'allers-retours entre les compétitions, sa maison, son lycée.

Une préparatrice mentale pour remonter la pente

À ses côté depuis 2013, Cécilia Delage, préparatrice mentale et psychologue du sport, l'a accompagné pendant cette période. "Mon rôle a été vraiment de la laisser s'exprimer, de la laisser se libérer de ce qu'elle pouvait ressentir et d'accepter que c'est normal qu'elle ressente ça. Ce qu'elle vit, c'est quand même assez extraordinaire" détaille la préparatrice mentale.

Après quinze de compétitions, "il fallait qu'elle prenne du temps pour, qu'elle prenne du recul, qu'elle assimile tout ce qu'elle avait vécu ces dernières années" détaille Cécilia Delage, qui l'accompagne en ce moment à Pékin.

Après plusieurs semaines de travail mental et de repos sans ski, la jeune femme revient sur les skis. "Elle est revenue avec l'envie de se faire plaisir, de skier, de retrouver la neige, se rappelle Cécilia Delage. L'idée, c'était de revenir sur son son plaisir. Ça, c'est la trame de travail qu'on a depuis 2019."

Perrine Laffont compte aujourd'hui un bilan exceptionnel. Elle a pris le départ de 79 courses de coupe du monde pour 24 victoires. Et tentera de conserver son titre olympique cette semaine.