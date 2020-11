Coronavirus : à Val d'Isère, les étapes de la Coupe du monde de ski se dérouleront à huis clos

Les meilleurs skieurs et skieuses du monde s'affronteront dans public, à Val d'Isère, en décembre pour les étapes de la Coupe du monde de ski. En accord avec les Fédérations Internationale et Française de Ski, les organisateurs du Critérium de la Première Neige ont décidé, ce jeudi, de "de suspendre l’ensemble des hospitalités initialement prévues dans le cadre du Critérium de la Première Neige, y compris celles destinées aux VIP et partenaires", peut-on lire dans leur communiqué.

Il n'y aura donc personne pour applaudir les sportifs les week-ends des 5-6, 12-13 et du 16 au 20 décembre à Val d'Isère. La station de ski savoyarde accueille pourtant cette année trois week-ends de Coupe du Monde et sept courses sur l’historique piste Oreiller-Killy.

La situation sanitaire due à la pandémie de Coronavirus avait en effet forcé la fédération Internationale de Ski (FIS) à annuler la tournée nord-américaine et reporter les épreuves prévus à cette période en France, à Val d'Isère, Courchevel et Chamonix.

Le détail des épreuves de Val d'Isère en décembre

Samedi 5 et dimanche 6 décembre - Épreuves techniques Hommes

Samedi 5 : Slalom Géant

Dimanche 6 : Slalom Géan

Du mercredi 9 au dimanche 13 décembre - Épreuves de vitesse Hommes

Du mercredi au vendredi : entraînements Descente

Samedi 12 : Descente

Dimanche 13 : Super

Du mercredi 16 au dimanche 20 décembre - Épreuves de vitesse Femmes

Mercredi, jeudi : entraînements Descente

Vendredi 18 : Descente

Samedi 19 : Descente

Dimanche 20 : Super G

Le calendrier de la Coupe du monde de ski alpin