Coronavirus : la Transjurassienne 2021 annulée malgré la neige et les efforts des organisateurs

Elle devait avoir lieu les 13 et 14 février 2021 entre Lamoura et Mouthe, la Transjurassienne, mythique course de ski de fond du Haut-Doubs et du Haut-Jura est annulée. Une décision difficile, annoncée mercredi 27 janvier 2021 par les organisateurs. La piste de la Transju' sera quand même balisée !