Coronavirus : le salon Mountain Planet organisé à Alpexpo de Grenoble est reporté à avril 2022

Face à l'épidémie de coronavirus et à l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes, les organisateurs du Mountain Planet ont décidé d'annuler la prochaine édition du salon qui devait se tenir du 22 au 24 avril prochain à Alpexpo de Grenoble. Il est reporté à avril 2022.

Le grand rendez-vous international des professionnels de la montagne n'aura pas lieu cet année à Alpexo de Grenoble. Les organisateurs du Mountain Planet ont décidé d'annuler le salon qui devait se tenir du 22 au 24 avril prochain. La décision fait suite à l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes en France, en pleine épidémie de coronavirus. "La forte saisonnalité de l’activité des entreprises de l’aménagement et de l’industrie de la montagne rend malheureusement impossible tout report de l’édition à une autre date en 2020", expliquent les organisateurs dans un communiqué. La prochaine édition du Mountain Planet aura donc lieu du 26 au 28 avril 2022, à Alpexpo de Grenoble.

Ce salon organisé depuis 1974 est une grande vitrine pour les professionnels de la filière. Il accueille 23 000 personnes, plus de 900 exposants et marques en provenance de près de 70 pays, le tout sur une surface d’exposition de 50 000 m2 . Tous les deux ans, les innovations, les dernières tendances et technologies qui permettent d'aménager durablement la montagne été comme hiver, sont dévoilées dans les allées du salon.