Coronavirus : Les hockeyeurs grenoblois joueront contre Amiens en demi-finale

Enfin la fumée blanche pour le hockey français et Grenoble. Dans le flou depuis vendredi et l’annulation du 6ème match du ¼ de finale entre Mulhouse et Amiens, à cause de l’épidémie de Covid-19 dans le Haut-Rhin, les Brûleurs de Loups sont désormais fixés. Le bureau directeur de la fédération française réuni en urgence, samedi, a tranché et décidé après de longues heures de débats de ne pas aller au bout de la série, et de qualifier Amiens qui menait alors 3 victoires à 2. La FFSH s'en est expliquée dans un communiqué, constatant "l’impossibilité matérielle de résoudre cette situation exceptionnelle et urgente autrement que par un gel des scores acquis en l’état de la série".

Les Brûleurs de Loups défieront Amiens en demi-finale. Les deux premiers matchs mardi et mercredi auront lieu comme prévu à Pôle Sud.

Une décision polémique

La décision de ne pas aller au bout de la série, vas forcément faire débat et créer la polémique dans le hockey français. Ainsi Sacha Treille, attaquant international des Brûleurs de Loups, dont le frère Yorick est l'entraîneur de Mulhouse, s'en est ému sur les réseaux sociaux. Son président Jacques Reboh a lui "une pensée pour les joueurs de Mulhouse" et estime lui que Grenoble va jouer contre Amiens qui "n'a pas gagné sa place en demi sur la glace".

Par ailleurs, et toujours à cause de l’épidémie de Coronavirus, le mondial féminin de division 1 qui devait se tenir à Angers du 12 au 18 avril est annulé. Une décision prise par la fédération internationale.