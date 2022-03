Coup d'envoi des finales de la Coupe du monde de ski à Courchevel et Méribel

Courchevel et Méribel accueillent les finales de la Coupe du monde de ski alpin à partir de mercredi. L'occasion de voir de près les meilleurs skieuses et skieurs de la planète s'affronter pour décrocher un globe de cristal, lors des neuf épreuves prévues du 16 au 20 mars.

À partir de mercredi et jusqu'à dimanche, c'est parti pour les finales de la Coupe du monde de ski alpin ! Elles ont lieu en France cette année, à Courchevel et Méribel, deux stations savoyardes. Du 16 au 20 mars, les 25 meilleurs athlètes, dans chaque discipline, vont d'affronter lors de neuf épreuves (voir le programme complet en bas d'article). De nombreux globes* restent à distribuer et le suspense reste entier pour les classements, notamment en descente homme et femme, les deux premières courses de ces finales.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Globe de descente femmes

Le duel se fera entre la tenante du titre, l'Italienne et la vice-championne olympique de descente Sofia Goggia et la championne olympique suisse, Corinne Suter. La première comptant 75 points d'avance au classement. Pour la devancer, Suter doit gagner (100 points) et espérer que Goggia termine au mieux 11e, ou alors prendre la 2e place et espérer que Goggia termine au mieux 16e. Si l'Italienne a tout dominé au début de la saison, (trois victoires en trois courses), elle est tombée en Autriche puis a manqué une épreuve à cause d'une entorse à un genou fin janvier. Cette finale de descente n'est donc pas encore écrite...

Globe de descente hommes

Quatre skieurs peuvent encore prétendre au trophée: le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, déjà assuré du globe du super-G, compte 23 points d'avance sur le quadruple tenant du titre suisse Beat Feuz, 84 sur l'Autrichien Matthias Mayer et 88 sur l'Italien Dominik Paris. S'il termine dans les deux premiers, ou s'il fait un meilleur résultat que les autres, Kilde est sûr de gagner le classement. Mais en ski, surtout en descente, tout reste possible !

La Slovaque Petra Vlhova (à gauche) et l'Américaine Mikaela Shiffrin (à droite) vont s'affronter jusqu'au bout pour remporter la Coupe du monde de ski alpin 2022. © AFP - PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

Gros globe femmes

Le duel de skieuses le plus intéressant de ces dernières années aura lieu à Courchevel et Méribel : l'Américaine Mikaela Shiffrin, grande championne aux trois gros globes (de 2017 à 2019) fera face à la Slovaque Petra Vlhova, tenante du titre. Avec 56 points d'avance, Shiffrin part favorite un mois après des Jeux olympiques ratés (zéro médaille). Mais leur duel nous tiendra en haleine jusqu'au dernier jour de ces finales. Le classement général ne sera pas joué après la descente (la première épreuve et la discipline la plus "faible" des deux championnes), puisqu'il restera trois courses ensuite : super-G, slalom, géant.

Enfin, côté slalom génat, la skieuse du Grand-Bornand Tessa Worley pourrait conquérir dimanche son second petit globe de cristal sur le slalom géant après celui gagné en 2017.

Gros globe hommes

Moins de suspense du côté des hommes puisque le Suisse Marco Odermatt sait qu'il va décrocher le trophée cette semaine, mais il ne sait pas encore quel jour. Avec 329 points d'avance (la victoire vaut 100 points) sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, "c'est une semaine plus légère" qui s'annonce a reconnu le Suisse ce mardi. Il faut dire qu'il a réalisé une saison absolument magnifique avec treize podiums, dont six victoires dans trois disciplines (descente, super-G, géant).

Marco Odermatt s'avance sereinement vers son sacre cette semaine. © AFP - JURE MAKOVEC / AFP

Notre Français et local de l'étape à Courchevel, Alexis Pinturault, sacré N.1 mondial il y a un an, vient, lui de traverser le pire hiver de sa carrière, son premier sans victoire, à moins d'un dernier coup d'éclat à domicile ?

"Je n'oublie pas où j'en suis, je ne m'attends pas à des miracles. Mais ça me met du baume au cœur de pouvoir courir à la maison", a-t-il soufflé, lui qui revient bredouille des Jeux de Pékin, une saison qui l'a épuisé physiquement et mentalement.

Le skieur de Courchevel aura quelques mois pour se ressourcer et tenter de retrouver la flamme avant les Mondiaux disputés en février 2023, à Courchevel et Méribel une nouvelle fois.

Programme des finales de la Coupe du monde de ski alpin de Courchevel et Méribel :

Mercredi 16 mars, à Courchevel : descente hommes à 10h00, descente femmes à 11h30

: descente hommes à 10h00, descente femmes à 11h30 Jeudi 17 mars, à Courchevel : super-G femmes à 10h00, super-G hommes à 11h30

: super-G femmes à 10h00, super-G hommes à 11h30 Vendredi 18 mars, à Méribel : parallèle par équipes mixte à 12h00

: parallèle par équipes mixte à 12h00 Samedi 19 mars, à Méribel : géant hommes, 1re manche à 09h00, 2e manche à 12h00, slalom femmes, 1re manche à 10h30, 2e manche à 13h30

: géant hommes, 1re manche à 09h00, 2e manche à 12h00, slalom femmes, 1re manche à 10h30, 2e manche à 13h30 Dimanche 20 mars, à Méribel : géant femmes, 1re manche à 09h00, 2e manche à 12h00, slalom hommes, 1re manche à 10h30, 2e manche à 13h30

*Les globes de cristal sont des récompenses sportives décernées, dans les sports d'hiver (ski alpin mais aussi ski de fond, suat à ski etc...), à chaque saison de Coupe du monde. La Coupe du monde de ski alpin se courant chaque année, sur toute la saison, contrairement aux Championnats du monde de ski, qui sont disputés les années impaires seulement et qui récompense les skieurs sur une seule épreuve.