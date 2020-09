Coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand : l'ouverture de la billetterie est reportée

La billetterie de l'étape de Coupe du monde de biathlon Annecy-Le-Grand-Bornand devait ouvrir le 8 septembre. Elle est finalement reportée à une date ultérieure. En décembre 2019, 60 000 personnes sont passées par Le Grand-Bornand sur les quatre jours de l'étape.

A cause de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, la fédération internationale - l'IBU, International Biathlon Union - n'a pour l'instant pas décidé quel scénario mettre en place pour permettre l'organisation des épreuves, "pour délivrer un circuit de compétition sûr et préserver la santé des athlètes, des organisateurs et du public" précise le communiqué. Toutes les options restent possibles, face à l'évolution de l'épidémie : le maintien du calendrier initial mais avec une limitation du nombre de spectateurs, voire à huis clos, ou la reprogrammation des étapes sur un nombre de sites plus restreint. D'où l'impossibilité pour les organisateurs de l'étape Annecy-Le-Grand-Bornand, prévue du 16 au 20 décembre prochain, d'ouvrir la billetterie.

Le communiqué indique que "la décision pour l'organisation du calendrier des quatre premières étapes de coupes du monde de décembre sera prise (...) au plus tard le 30 septembre".