Coupe du monde de biathlon : au Grand-Bornand, Martin Fourcade a "envie de profiter de l'engouement du public"

La Coupe du monde de biathlon fait étape au Grand-Bornand en Haute-Savoie. Martin Fourcade, quintuple champion olympique, fait le point sur son début de saison et sur la concurrence de plus en plus féroce au sein de l'équipe de France.

Haute-Savoie, France

"Je suis content d’être là." Tout sourire, Martin Fourcade est de retour au Grand-Bornand. La station des Aravis en Haute-Savoie accueille jusqu’à dimanche la 3e étape de la Coupe du monde de biathlon. "Après 2013 et 2017, cela fait plaisir de voir que ce rendez-vous s’installe dans la durée." Dans les quatre prochains jours, 60 000 spectateurs sont attendus et le chouchou du public, quintuple champion olympique et septuple vainqueur du globe de cristal, sait à quoi s’attendre. Mardi, lors du premier entrainement, plusieurs centaines de spectateurs étaient déjà présents pour l’encourager. "Sur la plupart des étapes de Coupe du monde, 80 % des spectateurs sont sur le pas de tir et 20 % sur la piste. Ici, au Grand-Bornand, la dynamique est inversée et on sent cet engouement sur l'intégralité du parcours."

Plus tout seul

En 2013, lors du premier passage de la Coupe au Grand-Bornand, Martin Fourcade reconnait avoir mal vécu les sollicitations de la foule. "J’avais trouvé cela oppressant mais en 2017 (NDLR : il a remporté la mass-start) j’ai réussi à crever l’abcès et cette année j'ai envie de profiter de l'événement et de l’engouement sans avoir l'effet négatif d'une attention qui est bien plus forte qu'ailleurs."

Aujourd’hui mes adversaires sont certes les Norvégiens mais aussi les Français. Cela fait partie du jeu et dans l’équipe on vit ça bien." - Martin Fourcade.

Le Grand-Bornand (Haute-Savoie) - Martin Fourcade en pleine discussion avec ses entraîneurs. © Radio France - Richard Vivion

Mais aujourd’hui, Martin Fourcade n’est plus le seul bleu à briller et dans les tribunes, le public scande également les prénoms de ses coéquipiers : Simon Desthieux, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude ou encore Antonin Guigonnat. "Je remarque que je ne domine plus l’équipe comme j’ai pu le faire pendant huit ans, explique-t-il. Mais c’est une satisfaction et cela fait du bien de sentir que l’attention n’est plus focalisée sur moi." Actuellement 5e au classement de la Coupe du Monde, le biathlète reconnait que son début de saison est moyen. " Par rapport à l'année dernière le bilan comptable est moins bon (1 victoire cette saison et deux 10e place contre deux victoire à la même date l'hiver dernier) mais la dynamique et l'état d'esprit ne sont pas du tout les mêmes. La saison dernière m'a fait beaucoup de mal mais repartir cet hiver avec une bonne note (une victoire en Suède) m'a permis de me retrouver la confiance que j'avais perdue."

Le programme de cette 3e étape de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand :

Jeudi 19 décembre

Sprint Hommes, départ à 14h15

Vendredi 20 décembre

Sprint Femmes, départ à 14h15

Samedi 21 décembre

Poursuite Hommes, départ à 13hPoursuite Femmes, départ à 15h

Dimanche 22 décembre

Mass Start Hommes, départ à 12h10