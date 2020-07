Coupe du monde de biathlon : avec la Covid-19, Annecy-Le Grand-Bornand envisage tous les scénarios

Ça y est, elle est là. L’affiche officielle de l’étape de Coupe du monde de biathlon d’Annecy-Le Grand-Bornand a été dévoilée ce mardi matin. Avec la retraite du patron Martin Fourcade, le nouveau numéro français et champion du monde Quentin Fillon Maillet trône au milieu de l’image. Le biathlète jurassien a fait le déplacement pour ce moment "symbolique" qui lui fait "chaud au cœur". Il partage l’affiche avec la biathlète des Saisies, Julia Simon.

Huis-Clos ?

Prévue du 16 au 20 décembre prochain, ce rendez-vous reste cependant incertain. "Nous sommes en ordre de marche mais nous devrons aussi nous adapter", souffle Yannick Aujouannet. Les semaines et les mois à venir s’annoncent compliqués pour le coordinateur général de la coupe du monde de biathlon d'Annecy-Le Grand-Bornand. La pandémie de coronavirus obligent les organisateurs en envisager tous les scénarios possibles. De l’annulation pure et simple à une course normale en passant par une épreuve à huis-clos ou avec des quotas de spectateurs…"tout dépendra de la crise sanitaire en France mais aussi en Europe", reconnait Yannick Aujouannet.

C'est des scénarios que l'on voit aussi dans le foot ou pour Roland-Garros. Nous ne sommes pas un cas unique." - Yannick Aujouannet, coordinateur général de la coupe du monde de biathlon du Grand-Bornand

ECOUTEZ Yannick Aujouannet, le coordinateur général de la coupe du monde de biathlon du Grand-Bornand Copier

Billetterie

Du côté de la Fédération française de Ski (FFS), son président qui était présent ce mardi dans la station des Aravis estime que "nous avons le devoir et l’obligation de nous préparer à tout et être prêt à délivrer un événement majeur". Michel Vion qui au passage rappelle que tous les organisateurs de rendez-vous sportifs sont dans la même incertitude. Quant à la possibilité d’une compétition sans public ? "C’est compliqué car près de 40% des recettes proviennent de la billetterie." L’hiver dernier, 61 000 personnes avaient suivi les quatre journées de compétitions au Grand-Bornand.

Un événement comme celui-ci ne peut pas vivre sans spectateur." - Michel Vion, président de la FFS

Ecoutez Michel Vion, le président de la Fédération française de ski. Copier