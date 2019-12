Coupe du monde de biathlon : ça chauffe déjà au Grand-Bornand !

Haute-Savoie, France

"La tribune était quasiment remplie et ça criait dans tous les sens." Simon Desthieux, meilleur français au classement de la coupe du monde de biathlon (3e), reconnait avoir été impressionné. Ce mardi, pour le premier entraînement sur la piste du Grand-Bornand, plusieurs centaines de spectateurs ont mis l’ambiance. "On ne voit pas ça ailleurs, assure en souriant le biathlète originaire de l’Ain. Même Johannes Boe (NDLR : le norvégien est en tête de la coupe du monde) m’a dit : mais ils ont quoi les français ?"

Les français ont commencé à suivre le biathlon avec Martin Fourcade et ils continuent grâce aux résultats de toute l'équipe de France." - Simon Desthieux, biathlète français

De nombreux fans ont suivi le premier entrainement des biathlètes sur le stade du Grand-Bornand. © Radio France - Richard Vivion

"Trop, trop fort !"

Drapeau bleu blanc rouge porté à bout de bras, banderole à l’honneur de Martin Fourcade et des autres tricolores, plus de 200 personnes ont assisté au tour de chauffe des biathlètes. "Je suis fan et je viens spécialement de Paris, explique Monique.J’ai pris une semaine de vacances pour venir au Grand-Bornand et assister à cette étape de la coupe du monde." Du haut de ses 7 ans, Justin n’en loupe pas une miette. Et le gamin est déjà incollable. "Là c’est Johannes Boe et là-bas Martin Fourcade. Il est trop, trop fort !" A ses côtés, Jean-Paul lui aussi savoure le spectacle. "Un entrainement c’est encore mieux qu’une course car on peut les voir de plus près."

Martin Fourcade ce mardi au Grand-Bornand. © Radio France - Richard Vivion

Bernard Hinault admiratif

Le biathlon a le vent en poupe et le Grand-Bornand est en passe de réussir son pari : s’installer dans le calendrier de l’IBU (Union internationale de biathlon). "Notre projet de faire venir cette épreuve au centre du village prend forme", indique Sylvie Becaert, championne du monde 2003 et aujourd’hui ambassadrice de la station des Aravis. "Les gens aiment le biathlon parce qu’ils sont conscients de l’effort qu’il faut produire pour être biathlète", enchaîne Bernard Hinault. Habitué des lieux depuis 35 ans, la légende du cyclisme est également sous le charme. "Je suis allé voir le parcours et c’est l’équivalent d’un col pour un cycliste."

Le biathlon ça me plait et ce sport fait rêver les gens." - Bernard Hinault

Bernard Hinault est un habitué du Grand-Bornand. © Radio France - Richard Vivion

Le programme de cette 3e étape de la coupe du monde de biathlon au Grand-Bornand :

Jeudi 19 décembre

Sprint Hommes, départ à 14h15

Vendredi 20 décembre

Sprint Femmes, départ à 14h15

Samedi 21 décembre

Poursuite Hommes, départ à 13h

Poursuite Femmes, départ à 15h

Dimanche 22 décembre

Mass Start Hommes, départ à 12h10

Mass Start Femmes, départ à 14h15