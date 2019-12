Coupe du monde de biathlon : la belle histoire d’amour entre Justine Braisaz et le Grand-Bornand

Haute-Savoie, France

Il y a des dates qui marquent une vie. Pour Justine Braisaz, celle du 19 décembre 2017 restera à jamais gravée dans sa mémoire. Il y a deux ans et devant plus de 16 000 spectateurs déchaînés, la biathlète des Saisies remportait la mass start, son tout premier succès en Coupe du monde. De quoi créer une relation particulière entre l’athlète et la station des Aravis. "C’est une histoire d’amour", concède la jeune femme. Mais pas question de se laisser submerger par l’émotion. "Ce souvenir est intègre mais il est aussi rangé."

Après une mauvaise course, j’arrive à relativiser et aujourd’hui, je suis complètement libérée et détendue." - Justine Braisaz

Justine Braisaz de retour au Grand-Bornand. © Radio France - Richard Vivion

Libérée, motivée

Plus que de revivre passé, Justine Braisaz aspire à écrire une nouvelle belle histoire. "Je suis heureuse et impatiente de courir ici, confie-t-elle. Je sais qu’il y a des attentes autour de moi mais ce sont celles des autres." A 23 ans, elle a choisi d’être "égoïste" et de se concentrer uniquement sur ses besoins. "J’ai envie de m’éclater, de prendre du plaisir et si cela ne marche pas et bien c’est comme ça." Une façon de se dégager de la pression ? D’oublier aussi son début de saison version montagnes russes (1) ? "Il y a eu des hauts (une victoire en Suède) et des bas mais je vis l’instant présent. Après une mauvaise course, j’arrive à relativiser et aujourd’hui, je suis complètement libérée et détendue." De quoi redevenir la reine du Grand-Bo ?

Justine Braisaz, 23 ans, licenciée au club des Saisies

8 podiums dont 2 victoires en Coupe du monde

Médaillée de bronze de l’individuel lors des mondiaux 2019

(1) Cette saison de Justine Braisaz a remporté le 15 km d’Oestersund (Suède) et pris la 4e place du 10 km d’Hoechfilzen (Autriche). Elle a également terminé à la 25e du sprint d’Hoechfilzen et à la 83e place du sprint à Oestersund.