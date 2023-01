Coupe du monde de Biathlon : les Français remportent le relais mixte en Slovénie

L’équipe de France a remporté le relais mixte ce dimanche lors de l'épreuve de Coupe du monde de biathlon de Pokljuka, en Slovénie, de bon augure à un mois des Mondiaux de biathlon.

Fabien Claude a débuté parfaitement la course, lançant Quentin Fillon Maillet dans des conditions idéales, avec plus de 30 secondes d’avance. Le vainqueur du Gros Globe de cristal de la saison dernière a flanché sur son tir couché. Après avoir utilisé ses trois balles de pioche, il n'est pas parvenu à blanchir toutes les cibles et a dû aller faire un tour de pénalité. Le Jurassien a néanmoins su se rattraper sur le debout, replaçant la France au contact du podium.

Par la suite, Anaïs Chevalier-Bouchet n’a jamais paniqué. Elle a repositionné les Bleus à la première position, avec un petit matelas d’avance sur les concurrents. La leader du classement général en individuel , Julia Simon, n’avait plus qu’à assurer derrière. La dernière relayeuse tricolore a ainsi déroulé pour s'imposer avec 24 secondes d'avance sur l'Italie.

La Suède complète le podium de cette course en accusant un retard de 47 secondes sur les Français. En l'absence des frères Johannes et Tarjei Boe et de Sturla Laegreid, la Norvège n'a pu faire mieux que sixième.