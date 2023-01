Coupe du monde de biathlon : les Françaises remportent le relais

Julia Simon et ses trois coéquipières ont remporté le relais ce dimanche en Coupe du monde de biathlon.

Elles ont été devant pendant toute la course ! Lou Jeanmonnot, Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier et Julia Simon, originaire des Saisies (Savoie), ont remporté dimanche le relais italien d'Antholz Anterselva en Coupe du monde de biathlon. Avec plus de 40 secondes d'avance sur l'équipe suédoise. C'est l'Allemagne qui termine le podium.

Les Bleues signent une belle performance, après leur première victoire en relais le 11 décembre décembre dernier à Hochfilzen en Autriche, elles signent ce dimanche un relais avec des tirs presque parfaits. Les quatre biathlètes n'ont utilisé que deux balles de pioche.

Julia Simon, rassurée avant les championnats du monde

Ce qui permet à Julia Simon de se rassurer après plusieurs courses difficiles (7 tours de pénalité sur la poursuite de samedi). La biathlète savoyarde conserve sa place de leader au classement général, ce qui lui redonne confiance juste avant les Championnats du monde de biathlon qui se déroulent du 8 au 19 février à Oberhof en Allemagne.