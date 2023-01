Coupe du monde de biathlon : premier podium de la saison pour Fillon Maillet, 2e de la poursuite à Pokljuka

Les Français sont en veine, ce samedi à Pokljuka en Slovénie. Après la troisième place de Julia Simon en poursuite dames, Quentin Fillon Maillet a obtenu son premier podium de la saison de Coupe du monde de biathlon au bout de la poursuite, remportée en solitaire par le Norvégien Johannes Boe devant le Français et son frère Tarjei Boe.

ⓘ Publicité

Parti en neuvième position, avec plus d'1min20sec de retard sur Johannes Boe, "QFM" a tiré profit d'un 19 sur 20 au tir pour se faire enfin une place sur le podium, lors de la dixième course individuelle de l'hiver : il termine à 1min 04sec et 9/10e du Norvégien, qui a fait un cavalier seul malgré deux fautes sur le pas de tir.

Tarjei Boe (une faute), le frère aîné de Johannes, complète le podium de la poursuite après un mano a mano perdu avec le Français dans le dernier tour.

Quintuple médaillé olympique à Pékin en février dernier et tenant du gros globe de cristal, Fillon Maillet n'avait jusque-là pas fait mieux qu'une quatrième place depuis le début de la saison.

Johannes Boe, lui, célèbre déjà sa septième victoire de l'hiver, sa troisième en quatre poursuites disputées, et conforte sa place en tête du classement général de la Coupe du monde. Son plus proche poursuivant, son compatriote Sturla Laegreid, a terminé au pied du podium samedi avec deux cibles manquées au tir.