Coupe du monde de biathlon : Simon Desthieux remporte la mass start d'Ostersund

Simon Desthieux s'est imposé sur la mass start d'Ostersund, en Suède, ce dimanche 21 mars. Il s'agissait de la dernière course de la Coupe du monde de biathlon. Au classement final, c'est le Norvégien Johannes Boe qui termine premier et remporte le gros globe de cristal.

Une nouvelle victoire pour Simon Desthieux ! Le Français s'est imposé ce dimanche 21 mars sur la mass start d'Ostersund, dernière course de la Coupe du monde de biathlon. C'est sa deuxième victoire de l'hiver, après celle sur le sprint de Nove Mesto en République Tchèque, le 6 mars dernier. Il avait ensuite terminé troisième de la poursuite. Ce dimanche, il s'est imposé devant le Russe Eduard Latypov et Johannes Boe.

Parmi les autres Français engagés dans la compétition, Antonin Guigonnat termine 11e, juste devant Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin est 14e, Fabien Claude 23e.

Le gros globe pour Johannes Boe

Cette dernière course de la saison a été décisive pour départager les Norvégiens Johannes Boe et Sturla Holm Lægreid dans la course au gros globe de cristal. Et c'est finalement Johannes Boe qui termine en tête du classement général et s'adjuge le titre, pour la 3e fois d'affilée. Quentin Fillon-Maillet prend la troisième place du classement.