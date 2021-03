Coupe du monde de biathlon : Simon Desthieux remporte le sprint de Nove Mesto

Une première victoire individuelle pour Simon Desthieux en Coupe du monde : le Français a remporté le sprint de Nove Mesto en République Tchèque, ce samedi 6 mars. Grâce à son tir parfait (10 sur 10), il devance le Suédois Sebastian Samuelson et l'Allemand Arnd Peiffer.

Il concrétise ainsi enfin en Coupe du monde, après être monté sept fois sur le podium mais sur les marches inférieures. Il a en revanche remporté la médaille d'or à plusieurs reprises par équipe. Simon Desthieux faisait aussi partie de l'équipe qui a remporté le titre olympique en relais mixte à Pyeongchang en 2018 et le titre mondial avec les messieurs en 2020 à Antholz-Anterselva. Il avait enfin décroché la médaille d'argent lors des Mondiaux de Pokljuka (Slovénie), le 12 février.

"Extrêmement content et fier"

"Je cours après depuis tellement longtemps, je n'ai même plus de mots. C'était une course difficile, je n'étais pas très serein, je me questionnais sur ma forme et au final ça fait plaisir. C'est quand je suis dans le doute que je sors des belles courses", a-t-il commenté sur la chaîne L'Equipe.

Le favori et leader du général de la Coupe du monde, le Norvégien Johannes Thingnes Boe a lui terminé à la 11e place. Parmi les autres Français, Quentin Fillon-Maillet a terminé 7e et Emilien Jacquelin a pris la 8e place. Chez les femmes, c'est la Norvégienne Tiril Eckhoff qui a remporté le sprint devant l'Ukrainienne Yuliia Dzhima et l'Italienne Lisa Vitozzi. La première Française, Justine Braisaz-Bouchet a terminé à la 9e place.

La poursuite dames est programmée à midi dimanche, suivie de la poursuite messieurs à 16 heures.