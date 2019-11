Coupe du Monde de biathlon: Une première sans podium pour Martin Fourcade

Après une année noire, marquée par une 12e place au classement général, Martin Fourcade était donc de retour ce samedi pour une nouvelle saison de biathlon. Le villardien, quintuple champion olympique, était aligné pour le relais mixte, aux côtés de Célia Aymonier, Anaïs Bescond et Quentin Fillon-Maillet.

Un début de course raté

Malheureusement, ce relais mixte démarre très mal. Célia Aymonier, en grande difficulté sur le tir, doit faire deux tours de pénalité, et passe le relais à Anaïs Bescond en 21e position, et avec plus de deux minutes de retard.

Seul problème, la deuxième relayeuse n'est pas en meilleure réussite sur le tir et Quentin Fillon-Maillet démarre alors au 16e rang, à 3 minutes 11 de la tête de la course. Malgré un sans faute sur son deuxième tir debout, il est encore très loin lorsqu'il transmet le relais à Martin Fourcade.

Le septuple vainqueur du globe de cristal démarre sa course en 12e position, avec 2 minutes 54 de retard. Il se rate à trois reprises lors de son premier passage sur le pas de tir. La suite est plus intéressante avec un sans faute debout, et finalement une 9e place. Loin de l'Italie qui s'impose de 4 secondes devant le Norvégien Johannes Thingnes Boe.

Place au sprint dimanche

Ce relais mixte est donc à oublier pour les français. Place désormais à l'individuel avec le sprint 10km hommes à 12h30. Il sera suivi à 15h30 du sprint 7,5 km femmes. Côté isérois, Martin Fourcade, mais aussi Emilien Jacquelin et Chloé Chevalier seront au départ.