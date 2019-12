Coupe du monde de ski alpin : annulé à Val d'Isère, le géant reprogrammé en Autriche en mars

Ca y est, on a la date et le lieu du géant de Val d'Isère, annulé ce week-end à cause notamment des puissantes rafales de vent. Il aura finalement lieu à Hinterstoder, en Autriche, le 1er mars 2020. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Fédération Internationale de Ski. La station autrichienne rajoute donc une course à son programme en plus d'un combiné et d'un super-G. Tout cela compte pour la coupe du monde de ski alpin.

Lors du critérium de Val d'Isère, ce week-end, seul le slalom a pu avoir lieu et a couronné le skieur de Courchevel, Alexis Pinturault.