Clément Noël a décroché la deuxième place du slalom de Lenzerheide, en Suisse, juste devant Alexis Pinturault, ce dimanche 21 mars. C'était la dernière course de la saison.

Coupe du monde de ski alpin : Clément Noël 2e et Alexis Pinturault 3e du slalom de Lenzerheide

Clément Noël, Manuel Feller et Alexis Pinturault à la fin de la course.

Les Français terminent la saison en beauté avec une deuxième place pour Clément Noël et une troisième pour Alexis Pinturault sur le slalom de Lenzerheide, en Suisse, dernière épreuve de la Coupe du monde de ski alpin, ce dimanche 21 mars.

C'est l'Autrichien Manuel Feller qui a remporté la course. L'Autrichien Marco Schwarz, qui remporte le petit globe de cristal de la discipline, n'a pu faire mieux que 6e. Pour rappel, c'est le Savoyard Alexis Pinturault qui a été sacré vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin ce samedi.

Une dernière descente pour Jean-Baptiste Grande

À 36 ans, Jean Baptiste-Grange disputait lui la dernière course de sa carrière. Il a été sacré champion du monde de slalom en 2011 et 2015. Il a effectué la 2e manche de la course du jour au ralenti, pour saluer ses entraîneurs.