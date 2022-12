Coupe du monde de ski alpin : "Je n'espérais pas faire aussi bien sur le slalom" explique Alexis Pinturault

Après une 11ème place en géant ce samedi lors du Critérium de la première neige à Val d'Isère, Alexis Pinturault termine plutôt bien son week-end de Coupe du monde de ski alpin. Le skieur de Courchevel se classe 5ème de l'épreuve de slalom ce dimanche, remportée par le Norvégien Lucas Braathen.

"Je me sens plus à l'aise techniquement et psychologiquement"

"Je fais deux belles manches en slalom, stables et sans grosse faute, en confrontation avec les meilleurs donc c'est très positif" explique Alexis Pinturault à l'issue de l'épreuve. "Concernant le week-end, j'espérais un meilleur résultat en géant, mais sur le slalom je n'espérais pas aussi bien pour être honnête. Maintenant il faut construire sur ce résultat en slalom, parce que la confiance est très importante dans cette discipline."

"Ces résultats (5ème en slalom à Val d'Isère et 3ème lors du Super G de Beaver Creek) confirment ce que je sens depuis l'été et depuis la reprise de la saison", enchaîne le skieur de Courchevel. "Je me sens mieux, plus à l'aise techniquement et psychologiquement et l'envie est là. Maintenant, le seul petit bémol c'est encore le géant. Je fais des coups de poker sur certaines courses donc il faut stabiliser tout ça pour avoir plus de confiance dans cette discipline."

De son côté, le skieur de Val d'Isère Victor Muffat-Jeandet termine 18ème du slalom de ce Critérium de la première neige.