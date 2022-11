Coupe du monde de ski alpin : les épreuves de slaloms parallèles prévues en Autriche sont annulées

Rebelotte ! Des épreuves de Coupe du monde ski alpin ont de nouveau été annulées à cause des conditions météo. La Fédération internationale de ski a annoncé ce dimanche que les slaloms parallèles féminins et masculins prévus le week-end du 12 et 13 novembre à Lech/Zürs en Autriche n'auraient pas lieu, en raison des conditions et des prévisions météorologiques.

Déjà sept courses annulées depuis le début de la saison

"Les chutes de neige et les températures froides ces derniers jours ont apporté de l'optimisme, malheureusement elles n'étaient que de courte intensité. De plus, pour les prochains jours et le week-end de course, les températures vont à nouveau augmenter", a expliqué la Fédération autrichienne de ski (ÖSV), dans un communiqué relayé par nos confrères de l'AFP.

Cette annulation a été décidée ce dimanche, après le traditionnel "snow control" (contrôle de neige), dans la station de l'ouest de l'Autriche située à 1 500 mètres d'altitude. Côté français, Alexis Pinturault, Victor Muffat-Jeandet, Clément Noël, Coralie Frasse Sombet et Clara Direz devaient participer à ces slaloms parallèles.

Depuis le début de la saison 2022-2023, seule une épreuve s'est déroulée normalement : le slalom géant masculin de Sölden le 23 octobre. Le géant dame avait été annulé la veille. Même chose pour les quatre descentes prévues à Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie) le week-end d'après.

Pour Alexis Pinturault, il faudrait "attaquer la saison un poil plus tard"

Joint par téléphone, Alexis Pinturault explique ne pas être particulièrement surpris par ces annulations du début de saison. "Pour Zermatt/Cervina, on savait pertinemment que ça allait être extrêmement difficile de préparer une descente à cette période-là de l'année", confie le skieur savoyard, vainqueur du gros globe de cristal en 2021. "Pour Lech, on sait que ça peut être tôt dans la saison. L'épreuve a eu lieu deux années de suite, mais elle avait été annulée il y a trois ans. En fonction des années, on peut avoir des mois d'octobre ou de novembre qui sont relativement chaud."

Selon lui, la difficulté cette année, c'est que la Fis a décidé de mettre des épreuves de Coupe du monde relativement tôt dans le calendrier. "Ce sont des moments qui ne sont pas forcément très propices à rajouter des épreuves de Coupe du monde. Selon moi, il serait peut-être plus intéressant d'en mettre en fin de saison. Elle s'arrête aux alentours du 20 mars et je pense qu'on pourrait facilement la repousser jusqu'à mi-avril", enchaîne Alexis Pinturault. "On pourrait attaquer la saison un poil plus tard, ça apporterait beaucoup plus de facilité à préparer les premières épreuves de Coupe du monde. Historiquement, la neige tombe en novembre sur l'ensemble des montagnes européennes et en Amérique du Nord, donc vouloir à tout prix commencer plus tôt, ça n'a pas vraiment de sens. Alors que finir plus tard, ça serait relativement facile."