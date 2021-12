Coupe du Monde de ski de bosses : Perrine Laffont chute en finale à l'Alpe d'Huez

La championne olympique Perrine Laffont a chuté ce vendredi lors de la finale de l'étape iséroise de la Coupe du Monde de ski de bosses.

Le silence s'est soudain emparé de la piste du signal à 2.000 mètres d'altitude. Perrine Laffont est tombée, jeudi lors de la finale de la troisième étape de la Coupe du Monde de bosse à l'Alpe d'Huez. Partie à la faute entre les deux sauts de cette piste exigeante, l'Ariégeoise est restée un moment au sol, avant de descendre sur ses skis, et de cette fois s'allonger longuement dans la raquette d'arrivée, réconfortée par ses proches et notamment son père.

Des douleurs aux côtes

La championne olympique a le moral et le physique touchés, puisqu'elle avait mal aux côtes. "Elle tombe rarement" rappelle son entraineur Ludovic Didier, qui s'inquiétait surtout vendredi de la santé de sa championne. "Ça fait partie du sport, mais l'essentiel est la manière dont elle se sent, c'est sa santé qui me préoccupe le plus."

Perrine Laffont devait passer des premiers examens dans la station de l'Oisans vendredi après midi. L'équipe de France n'a pas encore fait savoir si elle serait ou non au départ de l'épreuve parallèle dimanche.