Coupe du Monde de ski de bosses à l'Alpe d'Huez : Perrine Laffont renonce à la dernière course

Un forfait par précaution. Au lendemain de sa chute en finale de l'épreuve de Coupe du Monde à l'Alpe d'Huez, la championne olympique ne sera pas au départ de l'épreuve parallèle ce samedi sur la piste du signal.

Une décision prise après avis du médecin de l'équipe de France, Olivier Matarese : "Perrine a fait une commotion cérébrale suite à sa chute hier. Cela ne lui permet pas de courir aujourd’hui. Elle a des capacités de récupération développées et il n’y a pas de souci particulier pour le reste de sa saison."

"J'ai voulu certainement trop bien faire" - Perrine Laffont à propos de sa chute

Si les premiers examens passés hier se sont révélés rassurants, l'équipe de France ne veut prendre aucun risque à moins de deux mois des JO. Perrine Laffont quitte donc prématurément la station de l'Oisans. "Je suis évidemment très déçue de ne pas avoir atteint mes objectifs sur cette Coupe du Monde en France qui me tenait à cœur", explique l'Ariégeoise dans un communiqué. "J’ai voulu, hier, certainement trop bien faire et j’ai chuté, ce qui ne m’arrive pas souvent. Je me sens aujourd’hui bien mais mon encadrement ne veut pas prendre de risques pour la suite de la saison. Je vais maintenant me reposer et prendre quelques jours de vacances en famille."

Perrine Laffont devrait revenir à l'entrainement, à l'Alpe d'Huez encore, à la fin du mois.