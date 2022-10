Coupe du monde de ski : le géant femmes et les deux descentes hommes annulées à cause de la météo

Deux coups durs consécutifs pour la Coupe du monde de ski alpin ce samedi. Le géant femmes, qui se tenait à Sölden en Autriche, a été annulé ce matin, à quelques heures du grand départ. Même sentence pour les deux descentes hommes prévues fin octobre au pied du Cervin, entre la Suisse et l'Italie.

La météo en cause

Dans les deux cas, ce sont les conditions météorologiques qui empêchent la tenue de ces courses. Cette nuit, la pluie et la neige sont tombées. Notamment à partir de 2.500 mètres d'altitude sur une partie du glacier du Rettenbach, rendant la piste du géant femmes trop dangereuse. "Il a plu pendant quatre heures très fort sur la piste cette nuit, ensuite ça s'est transformé en neige avec une accumulation de 10/15 centimètres sur le haut du tracé. Ça pourrit le fond, c'était trop dangereux de faire une course", a analysé le directeur de l'équipe de France féminine Lionel Pellicier.

Au pied du Cervin, c'est l'inverse. Il n'y a pas assez de neige pour maintenir les courses de Zermatt/Cervinia (Suisse/Italie). Les organisateurs ont donc jeté l'éponge, à quatre jours du premier entraînement officiel.

Les descentes femmes à Zermatt et Cervinia en attente

Zermatt et Cervinia espèrent toujours accueillir deux descentes femmes les 5 et 6 novembre. À condition que le froid revienne sur la région et permette aux canons à neige de fonctionner. Une nouvelle inspection est prévue mardi prochain.

La Fédération Internationale de Ski a précisé dans son communiqué que les deux descentes hommes ne seraient pas reprogrammées plus tard dans la saison, contrairement au géant femmes qui devrait être réattribué dans quelques jours.

Un projet spectaculaire critiqué

La FIS avait annoncé en grande pompe en début d'année le projet Zermatt/Cervinia, avec un départ à 3.700 m d'altitude et une piste à cheval sur deux pays au pied de l'iconique Cervin, où un projet pharaonique de modernisation du domaine skiable est en cours.

Une nouvelle étape critiquée pour son organisation. "Elle n'a pas du tout été pensée pour nous, déplorait Johan Clarey au micro de France Bleu Pays de Savoie, Aller faire une descente de Coupe de Monde à quasiment 4 000 mètre d'altitude avec près d'une heure et demie de transports entre l'arrivée et notre hôtel, c'était compliqué !". Mais aussi pour son manque de logique écologique. Le vice-champion olympique haut-savoyard parle d'un non-sens alors que la neige manque de plus en plus sur nos glaciers.

