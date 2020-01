Coupe du monde de ski : nouveau podium pour Clément Noël, 3e du slalom de Madonna di Campiglio

La soirée italienne de Clément Noël avait pourtant débuté pianissimo. A la peine et pas dans le bon tempo pour dompter le redoutable mur de la piste italienne de Madonna di Campiglio, une pente à 60% et verglacée, le Français n’a signé que le 8e chrono de la première manche. Une petite déception finalement vite digérée. Sur le second tracé, le skieur de Val d’Isère a joué une toute autre partition pour aller décrocher son troisième podium cette saison. Après sa victoire dimanche dernier à Zagreb (Croatie) et sa 2e place en novembre à Levi (Finlande), il décroche finalement la troisième place de ce slalom de Coupe du monde.

Je suis super content d'avoir pu faire une seconde manche de cette qualité." - Clément Noël

Comme l’année dernière, c’est le suisse Daniel Yule qui s’est imposé. Le norvégien Henrik Kristoffersen prend quant à lui la 2e place et en profite, au passage, pour reprendre à Clément Noël le dossard rouge de leader de la Coupe du monde de slalom (Kristoffersen possède deux points d’avance sur le Français).

Alexis Pinturault, malade, prend la 5e place

Pour Alexis Pinturault, la soirée n’a pas été de tout repos. Malade (gastro-entérite), le skieur de Courchevel a lui aussi été malmené lors de la première manche (10e) avant de retrouver des couleurs lors de la seconde manche. Il termine à la 5e place et reprend du même coup la tête du classement général de la Coupe du monde avec un point d’avance sur Kristoffersen.