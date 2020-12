Coupe du monde de ski : Pinturault 7e du Super G de Val d'Isère, course ratée pour Johan Clarey

Alexis Pinturault a réalisé une bonne opération ce samedi matin, lors de l'épreuve de Super G masculin de la Coupe du monde de ski alpin, à Val d'Isère. Le Français termine 7e, de quoi conforter sa bonne place au classement général. Johan Clarey, pourtant favori, rate sa course et termine 36e.

D'habitude Alexis Pinturault est plutôt un spécialiste des épreuves techniques (slalom ou slalom géant), plutôt que de celles de vitesse, comme le Super G. Mais ce samedi, lors du Super G de Val d'Isère, étape de la Coupe du monde de ski Alpin, le Français a engrangé de précieux points dans la course au classement général en terminant 7e, à trois dixièmes seulement du podium.

Son principal concurrent dans la course au gros globe de cristal, Marco Odermatt, n'a pas brillé. Le Suisse termine à la 13e place seulement. Alexis Pinturault prend donc seul la tête du classement général et accentue son avance.

Tout doucement, je commence à m'habituer aux Super G, à trouver mes repères" a déclaré Alexis Pinturault sur la ligne d'arrivée de Val d'Isère. © Radio France - Nicolas Peronnet

Belle opération dans la course au gros globe de cristal

Alexis Pinturault réalise donc une belle opération dans une épreuve qui s'est jouée dans des conditions difficiles sur la piste Ok, la piste Oreiller-Killy : il neige depuis la veille à Val d'Isère et il y avait beaucoup de brouillard lors du départ de l'épreuve, en milieu de matinée.

"Si on prend tous les facteurs ensemble : le dossard car je suis assez derrière [le Français est parti 15e NDLR], les conditions de neige, qui sont plutôt agressives, le profil et aussi le tracé, pour combler le tout : le Norvégien a tracé en cherchant à aller plutôt droit et vite. Donc dans l'ensemble, je m'en sors plutôt bien" a réagit Alexis Pinturault sur la ligne d'arrivée, "de toutes façons, les Super G sont comme ça maintenant. Tout doucement, je commence à m'habituer, à trouver mes repères" a-t-il continué. "Ça ne veut pas dire que je ne peux pas encore gagner du temps, et encore progresser, notamment sur ce genre de profil ! Mais en tout cas, ce pour quoi on voulait venir, on a accompli la mission d'une certaine manière" s'est-il réjouit.

C'est le Suisse Mauro Caviezel qui a remporté ce Super G. Côté français, Brice Roger, le skieur de Bourg-Saint-Maurice, termine 15e, suivi à la 17e place par Blaise Giezendanner, le Chamoniard.

Johan Clarey, pourtant spécialiste des épreuves de vitesse, rate sa course et termine 36e.