Coupe du Monde : L’Alpe d’Huez bosse à fond

Tout est parti d’un hiver sous Covid, sans touriste. L’an passé alors que les remontées mécaniques sont fermées pour le grand public, elles restent ouvertes pour les skieurs professionnels, et l’équipe de France de ski de bosses cherche un nouveau site d’entrainement. Les bleus et Perrine Laffont, la patronne mondiale de la discipline, débarquent dans l’Oisans, et l’alchimie opère.

Les skieurs sont convaincus par le site, et l’Alpe d’Huez par la discipline. "Ludovic Didier, l’entraineur de l’équipe de France nous a dit - vous pouvez avoir un des plus beaux sites du circuit, est-ce que vous êtes intéressés ? - On a dit banco" explique François Badjily le directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez.

Au sommet de la piste, la pente est impressionnante - Lionel Royet Alpe d'Huez

300.000 euros d’investissement

Pour faire emprunter les fameux 21 virages à la caravane de la Coupe du Monde, la station a dû investir pas moins de 300.000 euros. Dans des canons à neige sur la piste du signal déjà, puis y faire venir la fibre, et encore construire les bosses. Un travail important mené pendant 4 jours par des conducteurs de dameuses, et achevé pelles à la main. Le résultat : un mur de 240 mètres de long, 160 bosses, et un degré de pente moyen de 28 à 30 degrés. "C’est impressionnant, il faut avoir le gros cœur pour se lancer la dedans" juge Germain Rabat, l’un des conducteurs qui a œuvré sur la piste et qui savoure aujourd’hui de voir les meilleurs mondiaux y envoyer leurs plus belles figures.

"Seules les grandes stations reçoivent des Coupe du Monde" François Badjily, directeur de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez

Pour la station de l’Oisans, cette coupe du monde est la première depuis 2012, et une étape du circuit de skicross (avec Ophélie David, la skieuse de la station). L’Alpe d’Huez voit surtout cela comme un coup de projecteur "ce n'est pas une Coupe du Monde qui va remplir les 17 ou 18 semaines d’une saison de ski" explique François Badjily "par contre, seules les grandes stations reçoivent une Coupe du Monde, il n’y en a pas beaucoup toutes disciplines confondues en France, donc on veut jouer dans la cour des grands, on fait partie des grands".

Et pour l’Alpe d’Huez l’aventure des bosses n’est pas qu’un coup, la piste va devenir permanente, pour recevoir des équipes nationales en stage. Les touristes eux pourront s’essayer à la discipline sur un stade dédié aux initiations.