Coupe du monde ski alpin à Val d'Isère : Alexis Pinturault termine 11ème du géant

On savait que ce Critérium de la première neige de Val d'Isère n'allait pas être facile pour nos skieurs français. Lors du géant de Coupe du monde de ski alpin ce samedi, le skieur de Courchevel Alexis Pinturault a terminé 11ème de l'épreuve, remportée par Marco Odermatt. Le Suisse est arrivé en tête des deux manches, avec un temps total de 2 mn 03 sec 62. L'Autrichien Manuel Feller et le Slovène Zan Kranjec complète le podium.

ⓘ Publicité

"J'ai encore du boulot et du chemin à faire"

Alexis Pinturault, 8ème à l'issue de la première manche, n'a pas été en mesure de rivaliser sur la face de Bellevarde, une piste très compliquée à skier, "piégeuse" selon le skieur de Courchevel. "C'est encore loin de ce que j'aimerais faire", confie Alexis Pinturault. "Aujourd'hui, j'ai essayé beaucoup de choses différentes entre la première et la deuxième manche. Je pense que je suis dans une période ou j'ai besoin d'avoir des réponses sur des compétitions et c'est aussi pour ça que j'ai pris des risques. En toute honnêteté, je pense que je n'étais pas au niveau de pouvoir aller chercher le podium aujourd'hui. Il y a du mieux, mais j'ai encore du boulot et du chemin à faire."

En attendant, Alexis Pinturault sera au départ du slalom ce dimanche. "Je fais faire quelques virages ce samedi après-midi pour préparer ça et me remettre dans le rythme. L'épreuve sera très différente, mais on aura une belle météo donc ça peut donner une belle course."

Victor Muffat Jeandet termine 15ème du géant

Victor-Muffat Jeandet, lui aussi, a hâte de prendre le départ de ce slalom. Le local de l'étape, licencié au Club des sports de Val d'Isère, a terminé 15ème du géant ce samedi. "Niveau émotionnel, c'était vraiment fort", explique Victor Muffat-Jeandet. "Je sens que je skie très bien sur le haut de la piste même si je suis un peu frustré par le chrono. Il faut que je prenne du recul mais je pense avoir la bonne recette pour des géants plus classiques. Maintenant, je me mets en mode slalom. J'étais blessé une bonne partie de la saison dernière (à la cheville lors du slalom de Zagreb) donc je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible."

Un troisième Français s'était qualifié pour la deuxième manche du géant samedi. Le Niçois Matthieu Faivre termine finalement 18ème, assez frustré de sa course.

Le programme de dimanche :

Première manche du slalom à partir de 9h30