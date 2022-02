Courchevel-Méribel 2023 : déjà un casse-tête pour loger tout le monde

Les stations de Courchevel et Méribel accueillent en février 2023 les championnats du monde de ski alpin. Et pour accueillir tout le monde, il faut s'organiser dès maintenant.

Y aura-t-il assez de logements pour accueillir les championnats du monde de ski alpin en 2023 ? Courchevel et Méribel attendent jusqu'à 20.000 spectateurs par jour, du 6 au 19 février. Les deux stations possèdent 56.000 logements, une capacité suffisante, selon les organisateurs. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Explications.

Les loueurs réticents à baisser les prix ?

Il faudra déjà loger 4.000 personnes, les athlètes et les membres de leurs équipes, sur place ou à proximité. Ce qui laisse 85% de logements disponibles pour tous les autres, c'est-à-dire les spectateurs et les vacanciers. Tout à fait gérable sur le papier. Encore faut-il que les loueurs acceptent de louer à des prix avantageux. Car les organisateurs cherchent à négocier des tarifs préférentiels, et ce n'est pas si simple.

Après une saison blanche, certains loueurs seraient encore réticents à l'idée de louer leurs biens à moindre coup l'an prochain, sachant que le mois de février est l'un des plus rentables à cette période pour les professionnels du tourisme. Cela provoque "quelques freins", reconnaît Pierre-Yves Pachod, maire de Courchevel.

Certains loueurs attendent de voir ce que va donner la saison en cours : si elle est bonne, ils accepteront de baisser leurs prix; si il y a encore un manque à gagner, ils préféreront louer plus cher à des touristes, plutôt qu'aux organisateurs de Courchevel-Méribel 2023.

Zone de vacances modifiée

Pour éviter une éventuelle saturation du parc locatif, les vacances de février des Parisiens ont déjà été décalées : seule la zone A (Grenoble - Lyon) sera en congés la première semaine des championnats du monde. "C'est évident que si ce sont des locaux, ils seront moins susceptibles d'être demandeurs de logements", résume Bruno Pideil, maire de Brides-les-Bains.

Un changement exceptionnel qui permet aussi de mettre à disposition des logement supplémentaires, comme les internats, mais aussi des cars scolaires pour organiser des navettes pour les vacanciers qui viendraient à la journée depuis Albertville, Moutiers, ou encore Bourg-Saint-Maurice pour assister aux épreuves. "On a l'ambition de faire monter 5.000 à 7.000 personnes par jour", explique Perrine Pelen, directrice générale du Comité d'organisation.

