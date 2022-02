D'Albertville à la métropole lilloise : à Wasquehal, une patinoire née des Jeux d'Hiver

Avec près de 170.000 personnes chaque année sur sa glace, la patinoire Serge Charles à Wasquehal est parmi les cinq les plus fréquentées en Erance. Elle est née des Jeux d'Hiver. Sa structure vient d'Abertville. Après les JO de 1992, elle avait rachetée et réinstallée par les mairies du secteur.

La patinoire accueille environ 170.000 personnes par an

Les Jeux d'Hiver sont une période toujours attendue par les patinoires. Elles constatent une hausse de fréquentation. "Le fait de voir des épreuves à la télé donne envie à certains de chausser leurs patins", explique Rémi Dedelot, responsable d'exploitation de la patinoire de la Métropole Européenne de Lille, à Wasquehal. Mais cette patinoire, Serges Charles, a un lien particulier avec les Jeux. Elle est née en 1994, deux ans après les Jeux d'Albertville. Trois communes, Wasquehal, Mouvaux et Marcq-en-Baroeul, avaient racheté ensemble la structure construite à l'époque pour accueillir les entraînements des athlètes en Savoie.

A cette période, il n'y avait plus de patinoire dans la métropole lilloise, après les fermetures de celles de Lille et de Croix. Les élus y avaient donc vu un moyen d'obtenir un équipement sans trop dépenser. Et le maire de Marcq-en Baroeul à l'époque, Serge Charles, avait porté la candidature.

La structure, et cette ossature en bois, avait donc été démontée, transportée puis réinstallée. "C'était un sacré convoi exceptionnel", raconte Rémi Dedelot. "Depuis, elle a été modernisée. C'est la preuve que les Jeux peuvent avoir des retombées positives, alors qu'on voit dans certains pays des enceintes sportives abandonnées une fois les jeux terminés."

L'histoire de cette modernisation a cependant été parfois chaotique. Coûteuse, sa gestion a été reprise par la communauté urbaine de Lille, l'ancêtre de la MEL, qui a investi près de 4 millions d'euros.

Aujourd'hui, elle figure dans le top cinq des patinoires les plus fréquentées de France. Sa piste de 56 mètres sur 26 accueille des clubs professionnels comme les Lions de Wasquehal, club historique de hockey qui évolue en division 2. Elle voit passer aussi patiner jusqu'à 2.000 personnes par jour.