Dans le Vercors, Villard-de-Lans fête le retour des ses champions

C'est une habitude solidement ancrée à Villard de Lans en fin de saison de sports d'hiver : fêter le retour des sportifs villardiens qui se sont le plus illustrés. Cette année, les honneurs sont surtout revenus à Ludovic Guillot-Diat, champion du monde de freeride au World Tour de snowboard, mais aussi Emilien Jacquelin, champion du monde de relais masculin malgré une saison compliquée et écourtée , ainsi que la fondeuse de Juliette Ducordeau, de retour au plus haut niveau. A ces trois champions s'ajoute aussi la prometteuse Lola Gilbert-Jeanselme.

ⓘ Publicité

Faire rêver les enfants, et leur donner le goût du sport

Face à eux, une centaine de personnes, dont de très jeunes fans des étoiles plein les yeux. Emile et Hugo repartent chacun avec une affiche multi-dédicacée. "C'est impressionnant, surtout d'avoir leur autographe. On les voit à la télé, c'est des grands champions", se réjouit Emile. "On a fait des dédicaces de tous les champions qui étaient là, je vais les garder et les afficher", ajoute Hugo.

Emile et Hugo sont ravis d'avoir rencontré les sportifs qui les font vibrer tout au long de l'hiver. © Radio France - Bastien Roques

Ce lien avec les enfants, c'est capital pour Emilien Jacquelin : "Il y a beaucoup de jeunes des clubs de sport de Villard qui viennent nous voir, c'est important aussi d'être là pour eux. Surtout dans mon cas où j'ai eu besoin de cette coupure , c'est important de retrouver ses racines, et mes racines elles sont à Villard-de-Lans, j'étais un de ces jeunes du club de sport".

Un passage de témoin entre les générations

D'autant que ces sportifs étaient à la place de ces mêmes enfants il y a encore quelques années. "Quand j'étais petite, j'étais venue, notamment l'année où Robin Duvillard a fait sa médaille aux Jeux Olympiques, du coup il y avait une grande scène sur la place du village et c'était énorme. Et maintenant c'était mon coach cette année, donc il y a une passation, de passion, et c'est assez chouette", se souvient Juliette Ducordeau.

De nombreux enfants étaient venus applaudir leurs idoles à côté de l'Office de tourisme de Villard-de-Lans. © Radio France - Bastien Roques

Pour lui, cette présence doit donner le goût du sport aux enfants : "Je trouve qu'on a ce rôle aussi de faire rêver et de donner envie aux jeunes, pas forcément de devenir sportifs de haut niveau et des grands champions, mais en tout cas de pratiquer un sport, dans un club, qui plus est sur Villard-de-Lans où le terrain de sport est idyllique, à la fois pour faire du sport plaisir, du sport santé, et aussi du sport de haut-niveau".

Une autre cérémonie prévue le 26 avril

Pour ces champions, cette rencontre avec le public villardien est aussi une source de motivation supplémentaire, qui les pousse à être les meilleurs. "Un titre, ça a un impact sur notre vie. Et notamment revenir dans mon village natal et voir les félicitations des gens, c'est très touchant, parce que c'est l'enfant du pays, qui rentre avec le titre dans une disipline qui n'est pas forcément celle de prédilection", explique Ludovic Guillot-Diat.

Les quatre têtes d'affiche présentes se sont livrées au jeu des dédicaces, pour le bonheur des enfants. © Radio France - Bastien Roques

Une autre cérémonie est prévue à Villard-de-Lans mercredi 26 avril, plus formelle, et qui récompensera plus largement les sportifs du Vercors. On y retrouvera donc aussi Maurice Magnificat, Léna Brocard, ou encore Chloé Chevalier. L'entrée est gratuite mais n'est possible que sur réservation.