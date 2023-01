Dans les coulisses de La Grande Odyssée VVF

Les différents mushers accompagnés de leurs chiens et de leurs handlers, arrivés des quatre coins d’Europe et de France nous racontent leur passion. Nous avons eu le privilège de pouvoir nous immerger dans le quotidien de La Grande Odyssée VVF.

La Grande Odyssée VVF en 201 secondes

Dans cette vidéo, vous retrouverez Remy Coste, 1er au classement général, mais aussi le dernier du classement avec autant d'envie de terminer La Grande Odyssée. Vous découvrirez les chiens, de véritables athlètes, choyés par leurs maîtres mushers et handlers avec même des séances d'ostéopathie. 210 secondes pour découvrir la course.

Ils nous racontent leurs plus beaux souvenirs

Jean Combazard, le patriarche de La Grande Odyssée avec 16 éditions, nous parle de son plus beau souvenir "C'est l'année dernière, à l'arrivée à Pezet, où j'avais rattrapé Jocelyne (sa compagne). On a passé la ligne d'arrivée ensemble. Et ça, c'est le plus beau !". Pour Rémy Coste 1er de la course, les plus beaux souvenirs sont toujours ceux à venir.

Christophe Garnier, animateur à France Bleu Pays de Savoie, nous fait découvrir les coulisses de cette 19e édition de La Grande Odyssée VVF.

