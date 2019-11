Danse sur glace : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron encore vainqueurs à Grenoble

Grenoble, France

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont toujours en bonne forme. Les quadruples champions du monde se sont imposés (222,24 points), ce samedi à Grenoble, à l'issue d'un programme libre sous forme de slam poétique.

Vendredi, les clermontois avaient dominé le programme court, allant même se payer le luxe de battre leur propre record du monde (88,69). Ce samedi, devant le public grenoblois où fleurissait quelques pancartes "Gabi & Guigui", les deux patineurs ont fait la loi sur la glace lors du libre (133,55). Avec un score total de 222,24 points, Papadakis et Cizeron se sont finalement imposés lors de ces Internationaux de France, avec 20 points d'avance sur les Américains Madison Chock et Evan Bates, qui, hasard ou pas, sont également leur partenaires d'entraînement.

Pas de nouveau record du monde

Après vendredi, on ne doutait pas de la victoire de nos patineurs. Néanmoins, ils manquent un nouveau record du monde sur le programme long, qu'ils affectionnent particulièrement. Pour autant, cette première sortie internationale de la saison avait comme but de tester leur nouveau programme légèrement différent. Les deux patineurs nous avaient habitué à un classicisme sobre. Ils se sont présentés avec une musique poétique et osée. "On a commencé à travailler sur ce programme en juillet" racontait Guillaume Cizeron à nos confrères de France Télévisions ce samedi, plutôt ravi de leur sortie grenobloise. _""Ca nous tenait à cœur de patiner sur des mots et de les retranscrire en mouvements"résumait Gabriella Papadakis, "c'est un genre particulier qui nous a beaucoup touché"._

"C'est une pièce de Forest Black. Pour nous, cette chanson c'est l'idée de deux âmes connectées, l'idée abstraite de se rechercher et se retrouver. Cela nous a permis d'exploiter de nouvelles choses dans la chorégraphie" - Guillaume Cizeron

Le couple avait déjà remporté les Internationaux de Grenoble l'an dernier. C'était à cette occasion qu'ils avaient signé leur record du monde.