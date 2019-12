Danse sur glace : nouveau succès pour le couple Papadakis-Cizeron

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont encore brillé en remportant la finale du grand prix ISU de danse sur glace, samedi 7 décembre, à Turin. Le Montbrisonnais et la Clermontoise sont favoris pour les championnats du monde du mois de mars.

Montbrison, France

La finale du grand prix ISU avait lieu à Turin en Italie, elle a été remportée par le couple de danseurs français, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Le Montbrisonnais et la Clermontoise, quadruple champions du monde, étaient déjà en tête avant le programme libre, mais avec une avance minime sur leurs poursuivants, à cause d'une faute lors du programme de danse rythmique. Mais lors du programme libre ils n'ont laissé aucune chance à leurs rivaux et ont même frôlé leur record du monde établi il y a deux semaines (136,02 hier contre 136,58 au trophée NHK). Ils n'ont pas tremblé et remportent donc leur deuxième finale du Grand Prix. Le couple s'avance comme grandissime favori des championnats du monde qui auront lieu au mois de mars.