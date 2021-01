Déception française au slalom d'Adelboden dans la coupe du monde de ski alpin

L'euphorie des deux géants de vendredi et samedi a laissé la place à l'amère défaite et la grosse déception pour les Savoyards Clément Noël et Victor Muffat-Jeandet, incapables de transformer leur belle première manche.

L'Autrichien Marco Schwartz l'emporte devant l'Allemand Linus Strasser et le Britannique Dave Ryding. Morosité chez les Français.

En tête après la première manche, le skieur licencié de Val d'Isère Clément Noël termine 8ème.

Deuxième temps de la première manche, Victor Muffat-Jeandet a enfourché une porte dans l'après-midi et finit très loin (26ème). Alexis Pinturault le géant des Géants est 17ème devant Jean-Baptiste Grange, le skieur de Valloire, 19ème.

Au classement général de la coupe du monde, le leader Alexis Pinturault graille encore quelques points (+14) pour tenir à distance le Norvégien Kilde. Le champion de Courchevel a 689 points contre 560 pour Kilde.