La première équipe féminine française aux Championnats du monde de bobsleigh est savoyarde

Margot Boch et Carla Sénéchal, 21 et 24 ans, représentent la première équipe féminine française de bobsleigh aux Championnats du monde séniors qui ont lieu en Allemagne ces vendredi et samedi.

Une équipe féminine française aux Championnats du monde séniors de bobsleigh : c'est la première fois que ça arrive. Elle est composée de Margot Boch, 21 ans, et Carla Sénéchal, 24 ans, toutes les deux originaires de Savoie. Elles sont actuellement en Allemagne pour descendre la piste technique d'Altenberg.

_"_On est super fières de pouvoir représenter la France chez les féminines, et puis c'est un challenge parce qu'on est la première aux Championnats du monde", confie Carla Sénéchal, la pousseuse de l'équipe. La dernière équipe française de bobeuses remonte aux années 2010, mais n'avait jamais franchi ce cap.

Pour une première aux Championnats du monde, les deux Savoyardes visent le top 10, mais sans se mettre trop la pression : "On est impatientes mais on prend la compétition comme une autre, comme on a l'habitude de faire pour que ça se déroule au mieux", ajoute Margot Boch, la pilote du duo.

Objectif JO 2022

Les deux bobeuses comptent aussi profiter de ces deux jours de compétition pour s'entraîner. L'objectif ? Se qualifier aux Jeux Olympiques 2022 de Pékin. "C'est le même format que les JO qui se déroulent aussi sur deux jours, donc il va falloir en profiter pour prendre de l'expérience. On espère faire des belles descentes et des belles poussées !" détaille Margot Boch. La compétition est prise en compte pour la qualification aux Jeux Olympiques. "On espère écrire l'histoire !", sourit Carla Sénéchal.

Les Championnats du monde séniors sont diffusés en live sur la chaîne youtube de l'International Bobsleigh Federation. La première manche de Margot Boch et Carla Sénéchal a lieu vendredi à 10h30, la deuxième à 12h et les deux autres épreuves se déroulent samedi à 14h30 et 16h.

Le bob des deux Savoyardes descend en moyenne à 130km/h. Il pèse 200kg et 330kg avec les filles dedans.