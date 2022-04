DIRECT - Hockey sur glace : bras de fer à Pôle Sud entre Grenoble et Angers

Deuxième match de la finale 2022 à Pôle Sud ce mercredi entre Grenoble et Angers

Brûleurs de Loups et Ducs se retrouvent ce mercredi soir à Pôle Sud. Mardi Grenoble a empoché la première manche de la série. Avant d'aller en Anjou pour les matchs 3 et 4 (samedi et dimanche), les Grenoblois veulent doubler la mise pour se rapprocher du huitième titre de leur histoire. Suivez ici le deuxième match de la finale de la Ligue Magnus.

Les principaux moments de la rencontre

27'53 : Stepanek tient la baraque ! Le gardien grenoblois s'impose dans un face à face avec un attaquant angevin.

26' : Toujours 1-1 dans un match bien plus tactique et serré que celui de la veille. Visiblement chaque défense s'est adaptée à l'attaque adverse.

21'28 : Les deux équipes à 5 contre 5, nouvelle pénalité tuée par les Brûleurs de Loups

20' : Le match reprend.

Fin du premier tiers

20' : Les deux équipes sont dos à dos 1-1 à la fin du premier tiers, mais Grenoble commencera le deuxième tiers en infériorité numérique après une pénalité sifflée contre Flavian Dair.

18'39 : La défense Angevine a tenu bon. Toujours 1-1, et les deux équipes sont à 5 contre 5.

15'54 : Double supériorité numérique à suivre pour Grenoble pendant 1'15" !

12'59" : La réponse des BDL !!!!! Peter Valier se reprend de son erreur et égalise après une belle action avec Adel Koudri et Flavian Dair. 1-1 entre Grenoble et Angers.

8'12 : Ouverture du score pour Angers. Maurin Bouvet récupère en zone offensive un palet mal relancé par Peter Valier, et trompe Stepanek. 1-0 pour les Angevins.

6'20" : Première pénalité contre Angers, mais Grenoble ne concrétise pas. Dans la foulée, premier tir cadré du match pour les Ducs. Jakub Stepanek, le gardien tchèque des BDL bloque le lancé.

3' : Toujours pas de but dans ce match, disputé de les 4208 spectateurs d'une patinoire Pôle Sud une nouvelle fois à guichets fermés.

20h15 : C'est parti à Pôle Sud !!!!

Suivre les Brûleurs de Loups