Grève : quand des hockeyeurs de Caen amènent leurs enfants au travail

Caen, France

Ce samedi, les Drakkars de Caen accueillent Cholet en D1 de Hockey-sur-Glace. Et malgré le mouvement de grève, les joueurs professionnels caennais ont pu tenir une séance d'entraînement ce jeudi matin, les salariés de la patinoire leur ont resurfacé la glace avant de se mettre en grève.

On a annulé l'entraînement pour les jeunes ce matin, il a fallu faire des choix sur les entraînements. Nous on a la chance de pouvoir s'entraîner ce matin, apprécie le coach caennais Luc Chauvel mais après dans la journée il n'y aura plus de resurfaçage. ce ne sera plus possible de monter sur la glace.

L'autre changement, ce sont les deux enfants qui s'activent dans les couloirs de la patinoire auprès des Hockeyeurs caennais.

"Les garçons ont leurs enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, s'amuse Luc Chauvel. Ils viennent ce matin, ils vont donner un petit coup de main. Jaro (Prosvic) fait de la garderie (rire)"

Max, le fils de Jaroslav Prosvic et un ami prennent leur tâche avec sérieux.

"Ma maîtresse fait grève, on n'a pas école et donc on s'amuse un peu. On distribue les maillots aux joueurs et puis on porte des bouteilles."

En fin d'entraînement, les enfants se sont offerts également leur petite séance sur la glace.