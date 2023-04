Drakkars de Caen : les Remparts de Tours, dernier obstacle sur la route de la Finale

Les Drakkars de Caen arrivent lancés

Les Hockeyeurs caennais ont remporté leur huit derniers matchs de la saison régulière. Ils ont ensuite enchaîné en sortant en quart de finale Cholet, le vice-champion, trois victoires à une. En difficulté lors de la première partie de saison, les hommes de Julien Guimard ont su relever la tête depuis janvier, après une défaite concédée à la maison face à ... Tours (2-3)

"Cela a été un vrai déclic pour nous. On a eu beaucoup de réunions en interne où on s'est beaucoup regardé dans le miroir et on s'est posé des questions," explique le capitaine André Ménard*. Ces réunions n'étaient peut-être pas toujours simple à voir mais elles étaient nécessaires. Je pense que, depuis, on a élevé le niveau globalement du groupe. Que ce soit les cadres, les jeunes ou les étrangers, tout le monde va dans le même sens."*

Une attaque efficace qui ne perturbe pas l'assise défensive

Meilleure défense de la saison régulière, les Drakkars de Caen tournent à une moyenne supérieure à quatre buts par rencontre depuis janvier.

"On a probablement un des meilleurs gardiens (Ronan Quemener) en France aujourd'hui , relève l'attaquant des Drakkars Félix Chamberland. Un gardien comme cela facilite beaucoup notre tâche. Ensuite, on a vécu une petite éclosion à l'offensive. Je pense que les Drakkars ces dix dernières années ont toujours été une équipe qui était connue pour être excellent défensivement. Cela fait partie de mon recrutement l'an passé. Luc (Chauvel, le coach la saison passée) m'a appelé et m'a dit "nous on veut changer le cap, on veut marquer plus de buts." Cela a été un processus pour ne pas compromettre la défense. On a dû trouver de nouvelles façon offensivement tout en restant solide défensivement."

Les Remparts de Tours encore sur la route des Hockeyeurs caennais

Tourangeaux et Caennais se sont déjà affrontés trois fois cette saison (Défaite en Coupe 4-1 des Drakkars, victoire à Tours (2-4) et défaite à domicile (2-3).

le coach des Drakkars connaît d'autant mieux les Remparts qu'il les a coaché une saison, une expérience qui lui a d'ailleurs laissé une impression mitigée.

"C'est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui trouve toujours le moyen de gagner. Il y a des joueurs que je connais pour les avoir entraîné. En plus, l'entraîneur Franck Spinozzi est un entraîneur très expérimenté de la D1, passé de nombreuses années par Neuilly. C'est un habitué des Play-offs avec une grande expérience. On connaît très bien tout cela. On sait à quoi s'attendre.

Le Programme

Match 1 : Drakkars Caen - Remparts Tours samedi Ier avril à 20h30

Match 2 : Drakkars Caen - Remparts Tours dimanche 02 avril à 19h

Match 3 : Remparts Tours - Drakkars Caen Jeudi 05 avril à 20h

Si match 4 : Remparts Tours - Drakkars Caen Vendredi 06 avril à 20h

Si match 5 : Drakkars Caen - Remparts Tours dimanche 09 avril à 19h.