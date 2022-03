EN IMAGES - Arêches-Beaufort : clap de fin pour la 36e édition de la Pierra Menta

Devant plus de 3.000 spectateurs ce samedi, la Pierra Menta s'est terminée à l'issue de la quatrième et dernière étape. Les Italiens Eydallin et Boscacci ont gardé leur avance pour gagner la célèbre course de ski alpinisme à Arêches-Beaufort. Chez les femmes, victoire du duo Mollaret/Alexandersson.

Dans la petite station savoyarde d'Arêches-Beaufort, c'est l'événement de l'année. Après quatre jours de course, la 36e édition de la Pierra Menta, mythique course de ski alpinisme, s'est terminée ce samedi. Plus de 3.000 spectateurs sont venus encourager les 180 équipages et féliciter les vainqueurs : les Italiens Eydallin/Boscacci chez les hommes, la Française Mollaret et la Suédoise Alexandersson chez les femmes (voir podium plus bas). Le duo du Beaufortain Xavier Gachet/ William Bon Mardion doit se contenter d'une deuxième place.L'ultime étape, ce samedi, s'est déroulée dans une ambiance de fête.

Le duo Mathéo Jacquemoud (photo) & Samuel Equy a remporté cette quatrième étape. - Jocelyn Chavy (RevolutionR)

Pendant leur effort, les concurrents peuvent compter sur un soutien massif du public d'Arêches-Beaufort. - Jocelyn Chavy (RevolutionR)

À l'arrivée de la Pierra Menta, des concurrents exténués. - Jocelyn Chavy (RevolutionR)

La joie du duo Katia Tomatis et Martina Massoi, deuxième chez les femmes. - Jocelyn Chavy

Classement final

Hommes

Matteo Eydallin & Michele Boscacci, 9h48"24' Xavier Gachet & William Bon Mardion, 9h51"57' Kilian Jornet & Jakob Herrmann, 9h54"38'

Le podium masculin de la 36e édition de la Pierra Menta. - Jocelyn Chavy (RevolutionR)

Femmes

Axelle Mollaret & Tove Alexandersson, 11h46"01' Katia Tomatis & Martina Valmassoi, 13h00"17' Lorna Bonnel & Marianna Jagercikova, 13h06"18'