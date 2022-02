VIDEOS - JO de Pékin : Quentin Fillon-Maillet, encore en or, n'en finit plus de faire vibrer son Jura natal

Grâce à son magistral deuxième sacre olympique (20/20 au tir !) de la semaine, en s'imposant ce dimanche sur la Poursuite masculine du biathlon des JO 2022 de Pékin, Quentin Fillon-Maillet devient le premier sportif français à remporter - au moins - 4 médailles lors d'une même olympiade d'hiver, comme d'été !

L'or à deux reprises donc, pour le Jurassien de 29 ans qui s'est également offert deux fois l'argent (Relais mixte et Sprint masculin) au cours des neuf derniers jours !

Et ce carton plein de médailles olympiques - 4 en autant de courses ! - suscite un fervent engouement de plus en plus grandissant, particulièrement à Saint-Laurent-en-Grandvaux, le village de QFM qui, tout comme son enfant chéri, rêve d'un monumental 6/6 à l'issue des deux dernières courses encore au programme en Chine...

L'écran géant de Saint-Laurent-en-Grandvaux retransmettra aussi le relais masculin ce mardi 15 février

Dans le gymnase de la commune jurassienne, où est installé un écran géant, ils étaient environ 300 fans venus assister la veille, ce samedi 12 février, à la superbe 2e place du patron du biathlon mondial sur le Sprint masculin des JO de Pékin.

Et ce dimanche à la mi-journée, ils étaient plus du double : plus de 800 à pousser et encourager Quentin Fillon-Maillet sur les traces de sa magnifique nouvelle victoire.

Des supporters de tous les âges et aux décibels très élevés, à s'en casser les cordes vocales et à coup de bruyantes cloches et autres clarines également ! Et bien sûr, toujours les fidèles, le "clan QFM" : ses parents, Hélène et Laurent, ainsi que tous ses autres proches (famille, amis et Ski Club du Grandvaux).

Au vu de cette ferveur, et aussi de la forme olympique de la star locale et mondiale (!) désormais, l'écran géant de Saint-Laurent-en-Grandvaux retransmettra - en plus de la Mass Start masculine ce jeudi 17 février (10h) - le relais masculin des Bleus du biathlon ce mardi 15 février (10h) : avant le début des Jeux, la diffusion sur écran géant était juste prévue pour Sprint, Poursuite et Mass Start...